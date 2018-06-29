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В Прикамье ребёнок выпал из окна
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В Прикамье ребёнок выпал из окна 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Происшествие случилось в Куеде 27 июня. Четырёхлетняя девочка упала со второго этажа.
«Это похоже на чудо. После падения малышка сама пришла к маме на работу, а потом её госпитализировали в районную больницу», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
На следующий день ребёнка планировали доставить транспортом санавиации в Краевую детскую клиническую больницу. Но из-за погодных условий сделать это не удалось. Пермские медики съездили за ней 29 июня.
Пациента в стабильном состоянии. Ей провели первоначальные обследования, в том числе компьюторную томографию. Обнаружили небольшое смещение второго шейного позвонка, но без признаков перелома.
Сейчас она лежит в общей палате отделения нейрохирургии.
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