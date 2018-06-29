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В Северном Тушине детей научат рисовать одуванчики
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В Северном Тушине детей научат рисовать одуванчики 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
На территории музея истории Военно-Морского Флота, который находится в парке «Северное Тушино», проходят бесплатные уроки рисования. В ближайшую субботу, 30 июня, детей научат рисовать одуванчики гуашью.
— Педагоги Людмила Андрианова и Елена Горина проведут занятия в кружке ART-club. К участию приглашают детей от шести лет и взрослых. Запись не нужна, можно приходить всем желающим. В прошлый раз дети учились рисовать осьминогов, в этот раз участники будут рисовать одуванчики, используя гуашь, — рассказали в пресс-службе парка.
Занятие в первой группе начнется в 11.00, а во второй группе — в 12.30.
Расписание занятий на летний период:
— среда с 13.00 до 16.00;
— суббота с 11.00 до 15.00.
Участие бесплатное. Напомним, музей истории ВМФ находится по адресу: ул. Свободы, вл. 44–48.
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