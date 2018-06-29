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ОАГ осудила политику США по разделению семей мигрантов
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ОАГ осудила политику США по разделению семей мигрантов 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) в пятницу осудила проводимую США политику по разделению семей мигрантов, сообщил посол Мексики при этой организации Хорхе Ломонако.
"Постоянный совет ОАГ единодушно принимает представленную Мексикой резолюцию, осуждающую политику разделения детей обоих полов (с родителями) на границе США", — сообщил Ломонако в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».
Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.
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