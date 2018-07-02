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В Якутии погиб ребёнок 3-х лет, катаясь на моторной лодке с пьяными взрослыми
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В Якутии погиб ребёнок 3-х лет, катаясь на моторной лодке с пьяными взрослыми 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Колымский межрайонный следственный отдел СКР по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по гибели трёхлетнего ребёнка на реке Колыма в результате опрокидывания моторной лодки с нетрезвыми взрослыми. Об этом сообщается на сайте Следкома по региону.
Дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 1 июля 2018 года компания из пяти взрослых и трёхлетнего мальчика каталась на моторной лодке «Крым» на реке Колыма. Во время катания около 20 часов вечера ребёнка посадили за руль маломерного суда, после чего лодка перевернулась. После этого взрослые сумели спастись, а ребёнка найти не удалось. Поиски его продолжаются.
«Следует отметить, что все взрослые в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
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