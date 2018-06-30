Милое видео о малышке, которая не хочет ни с кем делить своего папу

Эта кроха ревнует своего отца ко всем, даже к маме. Смотрите, как отреагировала девочка на поцелуй родителей!

Малыши очень любят своих родителей и иногда настолько сильно, что в буквальном смысле не хотят их ни с кем делить. Крохи не отпускают своих мам и пап на работу, расстраиваются, когда в семье ожидается пополнение и просто не представляют, как прожить и часа без любимых родителей.

Маленькая героиня нашего сегодняшнего видео, наверное, самая ревнивая малышка на свете.

Она так любит своего папу, что не хочет опускать его ни на секунду, она с большим удовольствием сидит у него на руках, а когда папино внимание переключается на кого-то другого, девочка приходит в недоумение.

Ревнует малышка ко всем без исключения, даже к своей маме.

Когда родители начинают целоваться, малышка злиться и тянет своего папу за бороду, и так каждый раз, когда родители пытаются поцеловаться.

Этот ролик уже стал очень популярен в Сети, пользователи без ума от этой маленькой ревнивицы. Скорее смотрите видео и вы!