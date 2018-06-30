Бездомная собака напала на шестилетнего мальчика в пригороде Владивостока

Бездомная собака покусала шестилетнего ребенка в пригороде Владивостока. Полицейские начали проверку по данному факту. Об этом сообщило издание VL.ru.

Большая бездомная собака напала на ребенка днем в субботу около магазина продуктов на улице 4-й Ключ. Зверь без какой-либо причины покусал мальчика, который шел по дороге. Отец пострадавшего смог отогнать животное. После этого он вызвал скорую помощь и обратился в полицию.

Врачи доставили ребенка в медучреждение. Сотрудники полиции приступили к проверке по факту случившегося.

Пользователей Сети позабавило видео, на котором собака попыталась словить летящий беспилотник. На кадрах небольшой пес с крыльца дома замечает летающий дрон и бросается за ним.