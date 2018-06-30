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Бездомная собака напала на шестилетнего мальчика в пригороде Владивостока
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Бездомная собака напала на шестилетнего мальчика в пригороде Владивостока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бездомная собака покусала шестилетнего ребенка в пригороде Владивостока. Полицейские начали проверку по данному факту. Об этом сообщило издание VL.ru.
Большая бездомная собака напала на ребенка днем в субботу около магазина продуктов на улице 4-й Ключ. Зверь без какой-либо причины покусал мальчика, который шел по дороге. Отец пострадавшего смог отогнать животное. После этого он вызвал скорую помощь и обратился в полицию.
Врачи доставили ребенка в медучреждение. Сотрудники полиции приступили к проверке по факту случившегося.
Пользователей Сети позабавило видео, на котором собака попыталась словить летящий беспилотник. На кадрах небольшой пес с крыльца дома замечает летающий дрон и бросается за ним.
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