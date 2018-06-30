Тест «ДНК» для ребенка, рожденного в неволе

Жанна, родившая в тюрьме ребенка, утверждает, что отцом ребенка является ее бывший мужчина. Но отец не признает чадо.

В новом выпуске остросоциальной программы «ДНК» зрители станут свидетелем неожиданного конфликта. Жанна была осуждена за жестокое убийство соседки и отбывала заключение в женской тюрьме более десяти лет. Алексей приезжал к ней на свидания. Однажды Жанна поняла, что находится «в положении». Героиня нового выпуска проекта «ДНК» родила в тюрьме дочь Кристину.

Однако предполагаемый отец отрицает, что женщина могла забеременеть от него: по его словам, они договаривались, что пока Жанна в заключении, детей у пары не будет. Однако Жанна решила все сама, не согласовав это с Алексеем, — по крайней мере, так уверяет он.