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Тест «ДНК» для ребенка, рожденного в неволе
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Тест «ДНК» для ребенка, рожденного в неволе 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Жанна, родившая в тюрьме ребенка, утверждает, что отцом ребенка является ее бывший мужчина. Но отец не признает чадо.
В новом выпуске остросоциальной программы «ДНК» зрители станут свидетелем неожиданного конфликта. Жанна была осуждена за жестокое убийство соседки и отбывала заключение в женской тюрьме более десяти лет. Алексей приезжал к ней на свидания. Однажды Жанна поняла, что находится «в положении». Героиня нового выпуска проекта «ДНК» родила в тюрьме дочь Кристину.
Однако предполагаемый отец отрицает, что женщина могла забеременеть от него: по его словам, они договаривались, что пока Жанна в заключении, детей у пары не будет. Однако Жанна решила все сама, не согласовав это с Алексеем, — по крайней мере, так уверяет он.
Правда ли, что Алексей отказывается признавать родню дочь, зрители узнают в пятницу в 17:20 на канале НТВ.
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