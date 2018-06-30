5 картин, по которым можно научить ребенка считать

Вам не понадобятся развивающие тетрадки и пособия, вам нужны только репродукции картин всемирно известных мастеров.

Откладываете изучение искусства с детьми до школы? Очень зря! С помощью картин можно не только воспитать в ребенке хороший вкус и тягу к прекрасному, но и объяснить малышу основы счета.

Искусствовед, основатель Школы популярного искусства @oppopart и молодая мама Анастасия Постригай рассказывает, какие полотна могут стать учебником арифметики для самых маленьких.

Анастасия Постригай с сыном

считаем фрукты, знакомимся с цветом и формой

Натюрморты с фруктами и овощами идеально подходят для занятий счетом с малышами.

Картина должна отвечать простому, но важному критерию: чтобы объекты на полотне были похожи на реальные по цвету и форме.

Речь не о фотографической точности — на картине Машкова «Синие сливы» ее точно нет. Но сливы здесь похожи на сливы, персики отличаются от яблок, а в центре простой композиции — апельсин, который ни с чем не спутаешь. Бонусом идет невероятно красивый, яркий и сочный колорит, благодаря которому ребенок наверняка запомнит эту картину.

Картины Брайтона Ривьера

считаем животных

Британский анималист Брайтон Ривьер не входит в пантеон великих художников, но известен пронзительными картинами с детьми и животными. С помощью его полотен можно объяснить ребенку, что такое забота о братьях наших меньших и почему домашние питомцы — это друзья.

У Ривьера есть картины, где изображены сразу несколько видов животных, и при занятиях счетом лучше ориентироваться на них.

Но будьте готовы: скорее всего, после знакомства с творчеством Ривьера малыш начнет мечтать о домашнем пушистом друге.

считаем людей, развиваем фантазию

Глядя на картины Ренуара вообще и на эту в частности, с трудом представляешь, что все эти люди часами позировали художнику в нужной позе.

«Завтрак гребцов» — это сиюминутность, впечатление, момент. Один раз моргнешь — и нет картинки. И, тем не менее, Ренуар довольно четко написал позы и лица людей вокруг столов.

Перед тем, как начать пересчитывать героев в очаровательных шляпках, можно задать ребенку вопросы для погружения в картину. Чем заняты эти люди? Почему у них на столе еда? Какие эмоции испытывают герои, например, девушка с собачкой?

Отталкиваться от названия картины не нужно: в полотне ничего, кроме истории его создания, на лодочный досуг не намекает.

Потом, когда ребенок подрастет, можно рассказать ему, как однажды во Франции и богачи, и бедняки влюбились в парусный спорт. И Ренуар запечатлел своих друзей в ресторане на берегу моря, куда все съезжались для прогулок на лодках. Но при занятиях арифметикой сосредоточьтесь на изображении.

считаем людей (повышенный уровень сложности)

Слышали о виммельбухах? Это книги для рассматривания со множеством небольших картинок. Они тренируют детское воображение, речь и усидчивость.

Талантливо сделанный виммельбух может увлечь на много часов не только ребенка, но и взрослого. Об этом удивительном эффекте знал еще в 16 веке нидерландский художник Питер Брейгель Старший.

Конечно, он создавал не детские книги, а картины, но сегодня родители должны сказать ему спасибо.

Достаточно найти репродукции полотен Брейгеля в сети, распечатать, заламинировать — и проверенный временем виммельбух готов. Покажите свое изобретение ребенку, предложите ему пофантазировать, расскажите сами, чем заняты фигурки. И, конечно, посчитайте их, но обратите внимание: это повышенный уровень сложности!

Если для малыша это один из первых уроков по счету, картины с таким количеством героев не подойдут.

считаем небесные тела

Скорее всего, ребенок увидит шедевр Ван Гога и без вашей помощи: «Звездная ночь» — одна из самых популярных картин в мире.

Но не откажите себе в удовольствии показать малышу это живописное чудо.

В глубокой синеве и мягком свете «Звездной ночи», в кипарисах, пронзающих небо, в спящем мирном городе столько искренности, что ни одно детское сердце не устоит — в нем поселится любовь к искусству. Колорит «Звездной ночи», где ярко-желтые звезды разбросаны по контрастному темному фону, делает из картины отличного помощника в обучении счету. А через несколько лет вы снова можете вернуться к полотну, чтобы поговорить об астрономии.

Фото: visualrian.ru, открытые источники