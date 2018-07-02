588 «подтопленцев» из Алтайского края получили максимальные выплаты

99,4% средств, поступивших в Алтайский край в качестве помощи пострадавшим от паводка, перечислены получателям. Об этом АиФ-Алтай сообщила Ольга Трубачева, заместитель начальника управления строительства и территориального планирования Минстройтранса Алтайского края, начальник отдела строительства.

После весеннего паводка распоряжением Правительства РФ региону было выделено 391 280,0 тысяч рублей. Их распределили следующим образом:

18 193 человека получили единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей.3011 человек получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества.588 человек получили по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости.

140 жителей пострадавших районов также обратились с просьбой признать их жилье непригодным для проживания. Решение будет принято межведомственной комиссией.