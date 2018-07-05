Двоих барнаульцев обвиняют в совершении 78 ДТП ради страховых выплат

Двое жителей Алтайского края обвиняются в умышленном совершении 78 ДТП ради страховых выплат.

Как сообщает прокуратура, обвиняемые после покупки авто заключали договоры страхования ОСАГО. Затем устраивали аварию, а в страховую компанию предоставляли необходимые документы для возмещения убытков по ОСАГО. Выплаты они делили между собой. В общей сложности было совершено 78 ДТП, но по 20 случаям страховая компания не произвела выплаты.

Обвиняемых обвиняют в попытке хищения у страховой компании более 5 млн рублей.