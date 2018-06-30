Ключи, фотоаппарат и игрушки: на «Чемпионате ползунков» родители приманивали детей как могли

Сегодня на Плотинке прошёл ежегодный «Чемпионат ползунков». В этом году году соревнования прошли в Екатеринбурге уже в восьмой раз. «Чемпионат ползунков» — это шуточное соревнование с настоящими призами среди «бегунов», возраст которых 7–9 месяцев. Малыши, которые ещё не умеют ходить, преодолевают ползком дистанцию в 10 метров, каждый на своей беговой дорожке.

В соревнованиях участвуют малыши вместе со своими родителями. По условиям соревнований, мамы и папы не могут дотрагиваться до своих малышей. Чтобы уговорить своих детей проползти дистанцию родители использовали не только любимые игрушки своих чад, но и самые разные предметы, оказавшиеся под рукой.

Но, несмотря на ухищрения родителей, далеко не все маленькие участники спешили рвануть с места. Среди «бегунов» было немало тех, кто решил не утруждать себя 10-метровым «спринтом». Юные участники сидели на беговой дорожке и с недоумением смотрели на родителей, которые пытались их приманить.

Впервые «Чемпионат ползунков» состоялся в Екатеринбурге в 2010 году. С тех пор формат этих соревнований не изменился.