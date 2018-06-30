У олимпийского призера и обладателя «Оскара» появился ребенок

Дэйли ранее признавался, что хочет быть таким же хорошим отцом, как его папа Роберт, который умер в 2011 году.

Мальчика в семье 24-летнего Дэйли и 44-летнего Блэка родила суррогатная мать, из-за чего они получили порцию критики. «Когда речь идет о Ким Кардашьян и Канье Уэсте, люди сочувствуют, что она по состоянию здоровья не может родить ребенка, и радуются за использование суррогатной матери. А в отношении гей-пары, которая не может иметь детей, но отчаянно хочет, наблюдается совершенно другая реакция», — сказал в марте Дэйли.