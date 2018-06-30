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У олимпийского призера и обладателя «Оскара» появился ребенок
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У олимпийского призера и обладателя «Оскара» появился ребенок 

SPORT24.ru 1 час назад
Олимпийский призер по прыжкам в воду британец Том Дэйли и обладатель «Оскара» американец Дастин Лэнс Блэк стали родителями. Супружеская пара объявила об этом в газете Times в субботу. Ребенок, о зачатии которого стало известно 14 февраля, появился на свет 27 июня, ему дали имя Роберт Рэй.
Дэйли ранее признавался, что хочет быть таким же хорошим отцом, как его папа Роберт, который умер в 2011 году.
Мальчика в семье 24-летнего Дэйли и 44-летнего Блэка родила суррогатная мать, из-за чего они получили порцию критики. «Когда речь идет о Ким Кардашьян и Канье Уэсте, люди сочувствуют, что она по состоянию здоровья не может родить ребенка, и радуются за использование суррогатной матери. А в отношении гей-пары, которая не может иметь детей, но отчаянно хочет, наблюдается совершенно другая реакция», — сказал в марте Дэйли.
Дэйли и Блэк помолвились в 2015-м, а два года спустя поженились. Дэйли является двукратным бронзовым олимпийским призером (2012, 2016). Блэк известен тем, что написал сценарий к фильму Гаса Ван СентаХарви Милк”. В 2009 году он получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
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