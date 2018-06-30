Воробьев поздравил Наро-Фоминский перинатальный центр с годовщиной

Наро-Фоминский центр материнства и детства отпраздновал первую годовщину своей работы. Свои поздравления медучреждению выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев , сообщили в субботу, 30 июня, в пресс-службе правительства региона.

С момента открытия центра в нем родилось более 3,5 тысяч детей, также были спасены около 100 младенцев с экстремально низкой массой тела. Он оснащен современным оборудованием, а в 2018 году в медучреждении создали экспертное бюро ранней диагностики порока сердца плода.

«Проектная мощность через 2-3 года может достичь и пяти, и шести тысяч детей в таких перинатальных центрах. Раньше десятая часть женщин должна была выезжать из Подмосковья, не было возможности принимать роды здесь. В рамках президентской программы мы решили проблему и можем дать высокое качество оказания услуг», — отметил Воробьев.

По его словам, одним из главных показателей эффективности работы подобных перинатальных центров является снижение младенческой смертности. «Младенческая смертность у нас когда-то была 7,2 на тысячу новорожденных, сейчас снижается до 4-3,7. Это европейский, самый высокий уровень», — подчеркнул губернатор.

На праздничной церемонии Воробьев передал коллективу центра благодарность губернатора и торт, а также вручил орден «Родительская слава» семье Шведовых, у которых осенью в этом медицинском учреждении должен родиться 12-й ребенок. На празднование также пригласили женщин, которые родили в центре тысячного, двухтысячного и трехтысячного ребенка. Каждая из них получила от главы региона цветы.

«Я думаю, что в этих стенах можно только одно желание загадать — чтобы больше здоровых детей рождалось в нашей стране, в нашем Подмосковье», — отметил Воробьев.

Центр в Наро-Фоминске стал первым из пяти, построенных в Подмосковье по областной программе в рамках указов президента России. Услуги учреждений доступны по полису ОМС, ими могу воспользоваться не только жительницы Московской области, но и других регионов. Всего в этих центрах родилось уже почти 12,5 тысяч малышей.