«Все мои подруги рожают здесь». Что роженицы говорят о Наро‐Фоминском перинатальном центре

Наро‐Фоминскому перинатальному центру сегодня исполняется год. За это время здесь родились 3,5 тысячи малышей. Врачей и будущих мам поздравил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев . «360» выяснил, что какое мнение сложилось о новом учреждении у матерей.

«Сюда я точно успею доехать»

Для Ольги Шведовой грядущие роды — уже 12-е по счету. В перинатальный центр она приехала в свой день рождения. Губернатор поздравил ее с праздником и вручил награду «Родительская слава».

«Я еще здесь не рожала, только на учете стою по беременности. А так, мне все пока нравится здесь. У меня скоро будет 12-й ребенок. Жду девочку в конце сентября — начале октября. Самое главное, чтобы были хорошие врачи. Сюда я точно успею доехать, ведь живу рядом», — сказала Ольга.

Врачи говорят, проблем этот ребенок маме не доставит, все показатели в норме. Хотя здесь готовы ко всему. Профиль перинатального центра — кардиология. С начала года здесь спасли 92 детей с экстремально низкой массой. Одного младенца даже пришлось замораживать. С помощью современной технологии охлаждения малыша, родившегося с гипоксией, удалось спасти от ДЦП.

Мать 12 детей отметила, что многодетная семья — это непростой труд, ведь нужно не только делать все по хозяйству, но и успевать заниматься воспитанием каждого ребенка.

«Все мои подруги рожают здесь»

Марина Моисеева называет Наро-Фоминский перинатальный центр для себя родным: раньше она здесь работала, а теперь ушла в декретный отпуск. Тут у нее родился юбилейный для центра — двухтысячный ребенок.

«Здесь все прекрасно, спасибо большое руководству центра за то, что поставили все на таком уровне. У нас родился мальчик, все прошло хорошо, нас наблюдают доктора, мы всем довольны: хорошие палаты, хорошее питание, хорошие врачи. Все мои подруги рожают здесь», — признается Марина.

«И не думали обращаться в другой центр»

Юбилейным числом отметилась и Анастасия Ехимович, которая родила в этом перинатальном центре трехтысячного ребенка. По ее словам, место для своих первых родов она выбрала по хорошим отзывам подруг.

«Перинатальный центр мне похвалили, рассказали, что очень хороший, естественно, мы не думали в какой-то другой обращаться, и приехали сюда. Все было хорошо, мы заранее легли в больницу, чтоб подготовиться, нас приняли хорошо», — рассказывает Анастасия.

Тот факт, что ее ребенок стал для центра юбилейным, не повлиял на особое отношение персонала.

«Тут ко всем детям относятся хорошо, неважно — юбилейный малыш или нет», — заключила Анастасия.

Всего в Московской области работают шесть перинатальных центров. Они расположены в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Сергиевом Посаде, Раменском и Балашихе. Жители области могут проходить в них обследования бесплатно.