Как ухаживать за новорожденным ребенком

Уход за новорожденным ребенком очень важен, особенно в первые дни его жизни, поэтому родители обязаны знать, как правильно пеленать, купать и кормить малыша.

Существует несколько простых советов, которые помогут каждой матери правильно ухаживать за своим ребенком, при этом данные правила следует выполнять не только дома, но еще и в стенах роддома. Правила основного ухода могут дать педиатр или патронажная сестра, но существуют некоторые нюансы, которые должна знать каждая мать.

Основные принципы

При организации ухода за новорожденным ребенком, придется соблюдать некоторые правила, которые особенно актуальные в первые дни жизни младенца.

yandex_ad_1 Сюда следует отнести:

проведение ежедневных гигиенических процедур;

проведение уборки в помещении, где находится малыш, а также использование только чистых игрушек;

в комнате ребенка следует каждый день проводить влажную уборку;

когда родители гуляют с малышом, детскую комнату следует проветрить;

одежда грудничка должна меняться несколько раз в день, постельное белье же меняют каждый день;

детские вещи следует стирать специальным детским порошком, не вызывающим аллергической реакции;

после стирки вещи хорошо полоскают и проглаживают утюгом с паром;

в комнате ребенка не располагают такие вещи, которые могут собрать пыль, например, мягкие игрушки или ковры;

при наличии в доме домашних животных, следует исключить контакт ребенка с ними в первые несколько месяцев жизни крохи.

Ежедневный утренний уход

В первые дни жизни очень важно проводить уход за новорожденным ребенком правильно, поэтому нельзя забывать про процедуры, которые производят в утренние часы. Даже такого малыша необходимо умывать, для этого используется ватный диск, его опускают в кипяченую теплую воду, а затем слегка отжимают и протирают лицо ребенка.

Также следует провести дополнительные гигиенические процедуры, для этого используется тот же ватный диск и теплая вода:

Глаза. При умывании особую аккуратность следует соблюдать соприкасаясь с глазами ребенка. Движения должны быть аккуратными и мягкими. Для умывания каждого глаза, следует использовать отдельный ватный диск.

Уши. Очень важно хорошо протирать кожу за ушами, а также сами ушные раковины.

Шея. На кожу шеи может попадать молоко в процессе кормления, кроме того, в складках кожи скапливается грязь и пот, поэтому шею новорожденного необходимо осторожно протереть влажным ватным диском.

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Кожа грудничка очень нежная, поэтому она легко поддается раздражению. Мать должна ежедневно осматривать кожные покровы ребенка, чтобы вовремя обратить внимание на развивающуюся потничку.

Если покраснение обнаружится, то ребенка следует больше оставаться на свежем воздухе без памперса и одежда, а в дополнение применяют косметические средства.

yandex_ad_2 Основные процедуры

В первые дни жизни и позднее уход за новорожденным ребенком включает в себя несколько основных пунктов:

Подмывание. Мыло для такой процедуры используется только в том случае, если ребенок сходил в туалет по большому. В других случаях лучше отказаться от применения гигиенического средства, так как оно сушит кожу. При подмывании температура воды должна быть не более 36 градусов. Как говорят специалисты, для подмывания лучше использовать проточную воду, так как гигиенические салфетки не дают хороший результат очищения и могут привести к аллергии.

Уход за складочками. Кожа младенца очень нежная, и в складках может образоваться опрелость или покраснение, если не ухаживать за ребенком правильно. По этой причине складки в области под попой, а также за ушами и в подмышках обязательно протираются ватным диском, который смочен теплой водой. Присыпки и крема подойдут для ухода в том случае, если уже возникла опрелость или покраснение.

Ногти. Чтобы провести уход за ноготками новорожденного, родители могут взять ножницы для маникюра, имеющие закругленные кончики, также подойдет пилочка. Процедуру провести легче, когда ребенок спит.

Чистка носа. В первые дни жизни в носу малыша могут оставаться сухие корочки, они не дают полноценно дышать, что беспокоит ребенка. Чтобы их удалить, достаточно смочить в вазелине ватный жгутик и прочистить носовые проходы грудничка.

Чистка ушей. Прочищать ушки можно таким же способом, как и носовые проходы младенца. Проводить глубокую очистку не следует, также жгуты не рекомендуется смачивать вазелином или маслом.

Обработка пупочной раны

Провести такую обработку несложно, лучше всего делать это после купания. Родители моют руки, а затем смачивают ватную палочку в растворе перекиси водорода. Далее производят обработку раны, а остатки перекиси убирают сухой палочкой.

После этого следует взять антисептик и смазать пупок ребенка средством.

Обычно применяется зеленка, но можно использовать и раствор йода. При обработке следует быть осторожнее и не затрагивать здоровые участки кожи.