Воробьев вручил орден многодетной семье из Наро‑Фоминска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил орден «Родительская слава» семье Шведовых из Наро-Фоминска, в которой растут 11 детей, они получили награду за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций, передает корреспондент РИАМО

Отец семьи Александр Шведов работает в гостинице МВД, мать — Ольга Шведова работает в детском саду (сейчас в декретном отпуске). Старшему ребенку 15 лет, младшему — 1 год.

Семья живет в частном одноэтажном доме, приобретенном с использованием средств Московской области, выделяемых многодетным семьям. Площадь дома составляет 134 квадратных метра.

Дом стоит на земельном участке площадью 8,5 соток. На нем оборудована детская игровая площадка — подарок администрации Наро-Фоминского городского округа.

На 1 января 2018 года в Московской области проживает 67 651 многодетная семья, воспитывающая 217 889 детей. Количество многодетных семей в Московской области ежегодно увеличивается в среднем на 14%.

В Подмосковье создана эффективная система мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей. Многодетным семьям Московской области оказывается более 30 мер социальной поддержки, из них десять — исключительно многодетным семьям.

За шесть лет земельными участками обеспечено более 22 тысяч семей, то есть почти 62% от всех стоящих в очереди.

Орденом «Родительская слава» в Московской области награждены шесть семей, воспитавшие семь и более детей. Девять семей, воспитавшие четырех и более детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».

В субботу исполняется год с начала работы перинатального центра в Наро-Фоминском городском округе. Мощность центра — 4 тысячи родов в