В ростовском супермаркете ребенок из-за ветхой тележки разбил лицо 

Из этой корзины выпал ребенок
В ростовском супермаркете, расположенном на проспекте 40-летия Победы, накануне днем сильные травмы получил двухлетний ребенок.
Как рассказала мама пострадавшей, она совершала покупки вместе с дочерью. На входе в магазин ростовчаннка взяла большую продуктовую тележку и поместила в нее ребенка.
—Только усадила туда ребенка, как конструкция вмиг развалилась. Дочь упала на кафельный пол лицом вниз, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» женщина.
Очевидце показал, как ребенок выпал из тележки
В результате сильного удара о плитку малышка до крови разбила лицо.
По словам матери, у сотрудников магазине не было аптечки, и первую помощь ребенку оказала покупательница. Она дала салфетку, чтобы женщина смогла стереть с лица девочки кровь. Затем клиентка принесла замороженное мясо. Его вместо льда приложили к ушибам.
Подписчики группы в комментариях отметили, что тележка явно была неисправна, но и женщине не стоило сажать туда дочь.