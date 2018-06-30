В ростовском супермаркете ребенок из-за ветхой тележки разбил лицо

Из этой корзины выпал ребенок

В ростовском супермаркете, расположенном на проспекте 40-летия Победы, накануне днем сильные травмы получил двухлетний ребенок.

Как рассказала мама пострадавшей, она совершала покупки вместе с дочерью. На входе в магазин ростовчаннка взяла большую продуктовую тележку и поместила в нее ребенка.

—Только усадила туда ребенка, как конструкция вмиг развалилась. Дочь упала на кафельный пол лицом вниз, — написала в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» женщина.

Очевидце показал, как ребенок выпал из тележки

В результате сильного удара о плитку малышка до крови разбила лицо.

По словам матери, у сотрудников магазине не было аптечки, и первую помощь ребенку оказала покупательница. Она дала салфетку, чтобы женщина смогла стереть с лица девочки кровь. Затем клиентка принесла замороженное мясо. Его вместо льда приложили к ушибам.

Подписчики группы в комментариях отметили, что тележка явно была неисправна, но и женщине не стоило сажать туда дочь.