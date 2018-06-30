«Она даже не смотрела горло»: жители Волгоградской области жалуются на врача с «левым» дипломом

Родители малышей из города Ленинска Волгоградской области продолжают жаловаться на местного педиатра, которая устроилась в больницу с поддельным дипломом. По словам встревоженных мам, детский врач ставила диагноз, даже не осматривая их малышей.

— Я работаю санитаркой в другой больнице и поэтому знаю, как лечить своего ребенка, — рассказала местная жительница Валентина Юрко. — К местному педиатру пришлось обратиться лишь ради справки для школы. Когда мы пришли на прием, она что-то долго писала в карте, а потом поинтересовалась: «Чем лечитесь?». Мы перечислили список лекарств, а она покивала головой и сказала продолжать в том же духе.

Поговорив с пациентами, врач готова была тут же выписать больничный, уверена Валентина Юрко.

— Я спросила: «Неужели Вы даже не послушаете ребенка и не посмотрите горло?» — уточняет местная жительница. — Врач улыбнулась и честно призналась: забыла. Такие же жалобы на ее некомпетентность я слышала и от других родителей.