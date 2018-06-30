Ещё
Двухлетняя девочка пострадала в супермаркете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетняя девочка пострадала в супермаркете 

Деловое сообщество 1 час назад
По словам очевидцев, мать зашла в магазин и посадила двухлетнюю дочь в тележку, которая не выдержала веса ребёнка и перевернулась.
Женщина попросила помощи у сотрудников магазина, однако они остались равнодушными к ситуации. В итоге, первую помощь малышке помогли оказать посетители супермаркета. Девочка получила ушибы и ссадины и сильно ударилась головой.
Видео произошедшего появилось в сети. Мнения интернет пользователей разделились: одни считали, что вина полностью лежит на матери, другие возмутились поведением сотрудников.
Деловое сообщество: последние новости
Минобразования обратило внимание на безопасность детей 400000-я тонна индейки «Индолина» вышла на российский рынок Полицейские Ростова приняли признание в любви за одиночный пикет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни26
Женщина ослепла из-за давно просроченной туши7
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»30
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике13
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение