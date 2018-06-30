Двухлетняя девочка пострадала в супермаркете

По словам очевидцев, мать зашла в магазин и посадила двухлетнюю дочь в тележку, которая не выдержала веса ребёнка и перевернулась.

Женщина попросила помощи у сотрудников магазина, однако они остались равнодушными к ситуации. В итоге, первую помощь малышке помогли оказать посетители супермаркета. Девочка получила ушибы и ссадины и сильно ударилась головой.

Видео произошедшего появилось в сети. Мнения интернет пользователей разделились: одни считали, что вина полностью лежит на матери, другие возмутились поведением сотрудников.