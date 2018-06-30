В Пскове кошка взяла на воспитание двух детёнышей суриката

Кошка из Пскова воспитывает двух детёнышей южноафриканского суриката, потому что от них отказалась родная мама. Зато Нюша, которая сама недавно родила котят, охотно выхаживает и чужих малышей.