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В Пскове кошка взяла на воспитание двух детёнышей суриката
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В Пскове кошка взяла на воспитание двух детёнышей суриката
RT на русском
1 час назад
Женский форум
Фото:
ТК «Звезда»
Кошка из Пскова воспитывает двух детёнышей южноафриканского суриката, потому что от них отказалась родная мама. Зато Нюша, которая сама недавно родила котят, охотно выхаживает и чужих малышей.
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