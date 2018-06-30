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В Пскове кошка взяла на воспитание двух детёнышей суриката
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В Пскове кошка взяла на воспитание двух детёнышей суриката 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кошка из Пскова воспитывает двух детёнышей южноафриканского суриката, потому что от них отказалась родная мама. Зато Нюша, которая сама недавно родила котят, охотно выхаживает и чужих малышей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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