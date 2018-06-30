Бедная Милана Кержакова — девушка в зависимости

Это был очень странный брак: дочка сенатора Тюльпанова, умница, красавица и спортсмен Кержаков, на грани пенсии. У футболиста это был уже третий брак. Второго ребенка от неофициальных отношений, он забрал у матери. Потом он отобрал сына и у Миланы Кержаковой (Тюльпановой). Скандал супругов вызвал резонанс.

«Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — развеяла все слухи девушка. — «Сначала был алкоголь, потом….., Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное не один мужчина не выдержит».