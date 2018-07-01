Старший сын Жанны Эппле скрывал звездное родство

Не все дети гордятся звездностью своих родителей. Долго скрывали родство с актрисой Жанной Эппле и ее сыновья 26-летний Потап и 17-летний Ефим. Старший наследник актрисы умудрился доучиться до четвертого курса в университете и ни разу не проговориться, кто его мама. Впрочем, саму актрису это ничуть не обидело. Жанна Эппле объяснила журналистам портала «Дни.ру», что ее дети не захотели строить карьеру и искать легкие пути в жизни, только благодаря ее звездному имени. Сыновья артистки решили сами доказать, что чего-то стоят:

— Нужно доказывать, что они — не просто дети знаменитого человека, но и самостоятельные личности, нужно быть лучше, выдерживать шквал критики и сомнений, — отметила Эппле в интервью.

Однако сейчас все это позади. В феврале этого года Жанна впервые стала бабушкой. И теперь посвящает все внимание внуку.

— Он такой беленький, светленький, на меня похож, — делится актриса.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности конфликта в семье Шукшиной. Девушка сына артистки родила сына, однако Мария отказывается признавать внука.