Восьмилетний бельгиец закончил школу и решил поступить в университет

Восьмилетний вундеркинд из Бельгии закончил школу и поступает в университет. IQ ребенка 145 баллов. Об этотм сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF

По словам отца Лорана Симонса, мальчик освоил всю школьную программу за полтора года. А выпускные экзамены сдал с результатом 18-летних учеников. Больше всего Лорану нравится математика за разнообразие входящих в нее дисциплин.

В будущем ребенок хочет стать астронавтом, врачом или IT-специалистом. Сейчас у него двухмесячные каникулы перед поступлением в вуз. Родители Лорана рассказали, что он с малых лет не любил игрушки и общество других детей, предпочитая одиночество и книги.

Ранее сообщалось о вундеркинде из Дубны, который в своим семь помнит столицы нескольких десятков крупных стран, их флаги. И готов рассказать об особенностях каждого государства.