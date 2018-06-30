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Восьмилетний бельгиец закончил школу и решил поступить в университет
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Восьмилетний бельгиец закончил школу и решил поступить в университет 

360tv.ru 1 час назад
Восьмилетний вундеркинд из Бельгии закончил школу и поступает в университет. IQ ребенка 145 баллов. Об этотм сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.
По словам отца Лорана Симонса, мальчик освоил всю школьную программу за полтора года. А выпускные экзамены сдал с результатом 18-летних учеников. Больше всего Лорану нравится математика за разнообразие входящих в нее дисциплин.
В будущем ребенок хочет стать астронавтом, врачом или IT-специалистом. Сейчас у него двухмесячные каникулы перед поступлением в вуз. Родители Лорана рассказали, что он с малых лет не любил игрушки и общество других детей, предпочитая одиночество и книги.
Ранее сообщалось о вундеркинде из Дубны, который в своим семь помнит столицы нескольких десятков крупных стран, их флаги. И готов рассказать об особенностях каждого государства.
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