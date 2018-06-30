Беременность после 40

Средний возраст женщин, впервые ставших мамами, с каждым годом увеличивается. Давайте поговорим о том, можно ли родить здорового малыша после сорока лет и насколько целесообразно надолго откладывать беременность. По статистике, в нашей стране женщины чаще всего откладывают рождение ребенка, поскольку боятся стать плохими матерями или не имеют стабильного дохода и собственного жилья. Кроме того, некоторым хочется немного пожить для себя. Как правило, к сорока годам человек уже успешно реализует себя в профессиональном плане и создает прочную материальную базу. Настала пора родить ребенка?

Что диктует нам природа…

Организм женщины готов к продолжению рода уже в 18–20 лет. Оптимальный период продолжается примерно до 35-ти, после чего начинается процесс старения. Именно поэтому некоторые специалисты не рекомендуют надолго откладывать беременность. Но ведь в современных условиях 40 лет — это возраст, когда люди полны сил и энергии! Так почему бы не помочь им стать родителями? Вынашивание плода и сам процесс родов являются серьезной нагрузкой на организм женщины. Как следствие, дают о себе знать различные хронические патологии, которые совсем не мешали жить еще буквально несколько месяцев назад. В позднем возрасте справиться с обострением таких заболеваний бывает все сложнее. Нужно также иметь в виду, что обычно именно после сорока начинают появляться новые проблемы со здоровьем. Кроме того, с возрастом увеличивается риск прерывания беременности и преждевременных родов. Давайте обратимся к статистике. Вероятность выкидыша у тридцатилетних женщин составляет порядка 13%, у сорокалетних — 34%. А в 45 лет прерыванием заканчивается уже 53% беременностей.

Так неужели нужно отказаться от мечты о рождении малыша?

Вовсе нет, я хочу не отговорить вас от беременности, а всего лишь предупредить о том, что придется преодолеть некоторые трудности. На что еще следует обратить самое пристальное внимание, планируя беременность в 40+? Параллельно возрасту матери увеличивается риск хромосомных аномалий у малыша. Согласно статистическим данным, у женщин после 45-ти вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:19. А вот шансы на наступление беременности с возрастом постоянно снижаются. Особенно заметно это после 40 лет. Не стоит забывать и о том, что репродуктивный потенциал у всех женщин разный. Некоторые из них могут испытывать трудности с зачатием даже в куда более юном возрасте. Как репродуктолог могу сказать, что даже эффективность программ ЭКО после сорока снижается. Это не значит, что шансы на успех отсутствуют, но достичь беременности становится все сложнее, поэтому я рекомендую беречь свое здоровье смолоду, посещать врачей, правильно планировать свою беременность и четко придерживаться рекомендаций специалиста — у каждого своя ситуация, индивидуальные особенности и возможности организма!

А медицина творит чудеса!

Сейчас существуют программы отложенного материнства, рассчитанные как раз на тех женщин, которые по каким-либо причинам планируют беременность в более позднем возрасте. Если вы еще не встретили человека, с которым хотели бы создать семью, или строите карьеру — можно заморозить свои яйцеклетки, пока к их качеству и количеству нет никаких претензий, чтобы позже использовать их в цикле ЭКО. Это отличный шанс родить ребенка в возрасте 40+ и не испытывать постоянной тревоги по поводу репродуктивного здоровья.