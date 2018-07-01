Почти 40 детей попались за опасными играми на железной дороге во Владивостоке

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасные каникулы» сотрудники транспортной полиции Владивостока провели рейд на железной дороге, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ЛУ МВД России.

В ходе мероприятия сотрудники обнаружили, которые переходили железную дорогу в неположенных местах, тем самый создав угрозу для своей жизни. С детьми

Во время каждой из бесед сотрудники транспортной полиции разъяснили детям, что важно соблюдать правила поведения на железной дороге, а пренебрежение данными правилами может