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7 фраз, которые поссорят вас с мужем (проверять не стоит!)
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7 фраз, которые поссорят вас с мужем (проверять не стоит!) 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Что сказать мужу, чтобы он перестал вас уважать.
Постоянные капризы детей, недосып, множество трудностей в быту и на работе не должны испортить ваши отношения с мужем.
Во всех жизненных передрягах вам следует быть командой, заботиться друг о друге и ни в коем случае не капать друг другу на мозги.
А еще при любых обстоятельствах не произносить эти 7 фраз, напрочь убивающие ваши отношения.
«Я же тебе говорила»
Даже если вы действительно предупреждали супруга о последствиях его поступка заранее, худшее, что вы можете сделать в момент его провала, это ткнуть его носом в неудачу.
Это не только не позволит ему принять свою ошибку, но и вызовет жуткое раздражение.
«Твое мнение отличается от мнения N»
Конечно, вы перечитали все книги, блоги о воспитании и развитии детей, но это совсем не означает, что ваш муж должен прислушиваться ко мнению специалистов, с аргументацией которых он не знаком.
Поэтому, когда вы принимаете совместное решение о воспитании вашего ребенка, старайтесь доверять себе, партнёру, а не цитировать умные советы из трудов специалистов.
«Со мной дети не ведут себя так»
Когда вы произносите эту фразу, вы автоматически заставляете партнера испытывать чувство вины. Вы как бы транслируете:
«Я все делаю правильно, а ты — нет».
То, что ребенок с вами идеальный, а с мужем ведет себя иначе, не означает, что муж делает что-то неправильно.
«А ты уже пробовал … (на этом месте вставляете «гениальный» и очевидный совет)?»
Глубокая ночь, ребенок кричит. Муж героически выдерживает дежурство. И вы вместо того, чтобы сказать ему «спасибо», раздраженно бросаете: «А ты уже пробовал выпаивать его смесью?».
Поверьте, в этот момент, молодой отец меньше всего хочет услышать ваши гениальные советы, высказанные в пренебрежительно-раздраженном тоне.
В этот момент вы не только показываете, что не доверяете ему, но и считаете его глупым.
«Ты плохо смотрел за ним»
Дети падают, ударяются головой и успевают запихнуть в рот невероятные предметы даже у самых внимательных родителей. Вместо того чтобы укорять партнера в безответственности (а именно это вы делаете, когда произносите эту фразу), уточните, нужна ли сейчас какая-то помощь от вас.
Если вас действительно беспокоит, как муж присматривает за ребенком, подождите, пока бурные эмоции улягутся, а затем поговорите с ним, как можно предотвратить повторение неприятной ситуации.
«Ты плохо следишь за домом»
Коронный номер многих хозяек — пилить своего мужа по поводу чистоты и порядка в доме. Допустим, вы уехали в магазин, оставили мужа с детьми, а по возвращении домой обнаруживаете дом в полнейшем разгроме. Что сделает в этой ситуации 90% женщин? Отмечают только минусы. Ходят по пятам за мужем и показывают ему на каждую соринку — критикуют и причитают…
Не уподобляйтесь этим 90%, будьте другой!
Замечайте только положительное. Кто знает, может быть, муж убирался весь день, а ребенок за 5 минут привел квартиру в состояние апокалипсиса? А вы его ругаете, на чем свет стоит…
«А вот муж моей подруги…»
С этой фразы начинаются все самые большие ссоры в семье. Хуже сравнения с мужем подруги может быть только сравнение с родственниками. Это просто прекрасно, что у них в семьях все хорошо: все дети причесаны и воспитаны, квартира всегда убрана и готова к приему гостей. Порадуйтесь за них. У вас не так. Не лучше, не хуже, просто по-другому.
Постоянные сравнения приводят только к одному — у человека полностью отпадает мотивация делать что-то, тем более для вас.
Фото: Shutterstock.com
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