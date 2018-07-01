Воспитатель детсада в Новосибирске избила и заперла в туалете ребенка

Бывшая воспитательница детского сада «Эталон» в Новосибирске обвинила экс‐коллегу в том, что та избила и закрыла ее сына в темном туалете, пока матери не было рядом. Об этом женщина рассказала в одной из соцсетей.

По словам Дарьи, она отлучилась с работы по срочному делу, оставив годовалого сына в одной из групп со своей коллегой. Однако, когда женщина вернулась, она пришла в ужас, увидев на лице ребенка гематомы.

«Напарница Дарьи объяснила синяки тем, что ребенок проснулся и, не увидев маму, начал сильно плакать. Его закрыли в туалете, а синяки от того, что в туалете был выключен свет и ребенок бился об углы», — говорится в сообщении.

Источник фото: «Инцидент Новосибирск» / Вконтакте

После этого Дарья показала сына медикам и те предположили, что синяки стали следствием ударов рукой по лицу. Кроме того, у ребенка диагностировали сотрясение. Тогда мать обратилась к директору детского сада, после чего ее, как утверждает сама женщина, уволили из заведения, чтобы та не смогла развить скандал.

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