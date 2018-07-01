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Рыбаки нашли тело утонувшего 11‐летнего ребенка в Хабаровске
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Рыбаки нашли тело утонувшего 11‐летнего ребенка в Хабаровске 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
11-летний мальчик пропал в Хабаровске в районе Красной речки 25 июня. Он купался в реке, и его унесло течением. В результате недельного поиска удалось обнаружить тело ребенка. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Шестилетний мальчик купался в протоке вместе с приятелями. Сильное течение подхватило ребенка и стало уносить. Товарищи не смогли ему помочь. В результате мальчик пропал.
Полицейские сразу же приступили к поиску ребенка. Родители также обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лига Спас». Вместе с местными жителями, которые ориентируются в акватории Амура, они отправились на лодках искать мальчика.
Поиски завершились в воскресенье вечером. Рыбаки нашли тело ребенка в Северном районе города и сообщили об этом его родителям.
В Хакасии в городе Саяногорске погиб 15‐летний подросток. Он утонул в водоеме. Трагедия произошла 26 июня, но известно о ней стало только 30 июня.
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Женский форум
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