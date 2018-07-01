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Красноярские родители сняли необычный поздравительный клип для выпускников
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Красноярские родители сняли необычный поздравительный клип для выпускников 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
По всей стране прошли выпускные балы, но родители до сих пор поздравляют своих детей с таким значимым событием. Исключением не стали красноярские взрослые. Они подготовили сюрприз для выпускников и записали видео-открытку в жанре ужасов. Об этом сообщил сайт « Столица 24».
Видео адресовано для учеников третьей школы города Енисейска.
Ролик снят в жанре хоррор. Место действия — лес. А среди героев числятся лешие и водяные.
Для клипа родители перепели хит группы Мумий Тролль «Медведица». В песне родители пожелали выпускникам найти себя в жизни и стать высококлассными специалистами.
В этом году в Красноярске выпустилось рекордное количество золотых медалистов. Аттестаты с отличием получили 684 человека.
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