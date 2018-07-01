Лекция «Азбука безопасности для детей и родителей»

4 июля рамках совместного лектория «Мой ребенок в безопасности» Центра толерантности и Московского института психоанализа Екатерина Гогина, координатор поискового отряда и инструктор Школы «Лиза Алерт», расскажет, чему учить детей для их безопасности.

Все мы знаем, что есть основные правила безопасности для детей. Знаем, но соблюдаем ли их сами? Вспоминаем ли о них каждый день и в экстренных ситуациях? Собственный пример также важен, как и простое, доходчивое объяснение.

За два часа Екатерина простым языком, основываясь на рабочих примерах «Лиза Алерт», будет говорить с аудиторией о правилах безопасности для детей в городе, о том, что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время.

Коснётся она и темы защиты ребёнка в Интернете и технологий, которые могут помочь, когда пропадает кто-то из близких.

Лекция бесплатная. Участвовать в ней можно только очно. Регистрация обязательна через сайт или пройти ее можно, заполнив специальную форму.