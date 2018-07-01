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Лекция «Азбука безопасности для детей и родителей»
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Лекция «Азбука безопасности для детей и родителей» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
4 июля рамках совместного лектория «Мой ребенок в безопасности» Центра толерантности и Московского института психоанализа Екатерина Гогина, координатор поискового отряда и инструктор Школы «Лиза Алерт», расскажет, чему учить детей для их безопасности.
Все мы знаем, что есть основные правила безопасности для детей. Знаем, но соблюдаем ли их сами? Вспоминаем ли о них каждый день и в экстренных ситуациях? Собственный пример также важен, как и простое, доходчивое объяснение.
За два часа Екатерина простым языком, основываясь на рабочих примерах «Лиза Алерт», будет говорить с аудиторией о правилах безопасности для детей в городе, о том, что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время.
Коснётся она и темы защиты ребёнка в Интернете и технологий, которые могут помочь, когда пропадает кто-то из близких.
Лекция бесплатная. Участвовать в ней можно только очно. Регистрация обязательна через сайт или пройти ее можно, заполнив специальную форму.
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