Мнение жителей о ремонте дорог и «Отцовский патруль»: о чем говорит Ижевск этим утром?

Доброе утро, читатели IZHLIFE! Сегодня 3 июля, вторник. Впереди еще один жаркий летний день днем нас ждет +31 градус! Первую половину дня будет немного пасмурно, но к вечеру погода прояснится. Местами возможны грозы. А пока вы настраиваетесь на продуктивный день, мы расскажем о самых важных событиях на этот момент.

Краткие новости:

5 389 ижевчан пострадало от укусов клещей с начала сезона

42 выпускника в Удмуртии получили максимальные баллы при сдаче ЕГЭ Управление финансов администрации Ижевска возглавил Павел Новгородцев

С 1 августа на ж/д билетах будет указываться только местное время прибытия и отправления

С 1 июля в Удмуртии увеличились тарифы на ЖКХ в среднем на 3,5% это самый низкий рост в ПФО Отцовский патруль

До 31 августа в Ижевске буде проходить всероссийская акция Отцовский патруль: активисты родительской общественности образовательных организаций, представители силовых структур и общественных организаций проверят безопасность улиц, парков, пляжей, детских лагерей, торговых центров и других мест, в которых дети проводят свое время (подробнее)

Город России

Ижевск поборется за звание самого привлекательного и узнаваемого города в рамках конкурса Город России. Голосование уже открыто на сайте город-россии.рф и продлится до 30 декабря. На данный момент лидирует Владикавказ с более чем 247 тысячами голосов. Ижевск заметно проигрывает всего 1710 голосов и 55-е место в общем рейтинге (подробнее)

Качество дорог

Жителей Удмуртии спросили об эффективности проекта Безопасные и качественные дороги. В результате мнения разделились: почти 16% опрошенных высказались положительно, еще 32% имеют некоторые замечания к работам дорожников, почти 27% остались недовольными и еще 25% опрошенных отметили, что с проектом не знакомы. В голосовании приняло участие 2,9 тыс. человек (подробнее)

Сертификаты для детей

Получить бесплатный сертификат дополнительного образования для ребенка можно будет с 1 августа для этого в Ижевске будет работать порядка 30 точек по 5-6 в каждом районе города. Родители, оформившие сертификат, смогут им оплачивать кружки и секции города (подробнее)

Обсудим?

А наши коллеги с радио Адам сегодня утром обсуждают летние фестивали. Говорят, что они уже не в моде. Согласны? Были уже в этом году на каком-нибудь опен-эйре? Поделитесь своим мнением на официальной странице радио Вконтакте!