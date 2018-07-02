Ещё
Пропавший в Иркутской области трехлетний мальчик найден живым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропавший в Иркутской области трехлетний мальчик найден живым 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Силовики и волонтеры города Усть-Кут Иркутской области три дня искали пропавшего трехлетнего мальчика. В понедельник утром его удалось найти. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет портал usolie.info, в минувшую субботу, 30 июня, женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее пропал сын.
По ее словам, она ушла на работу, оставив ребенка со своим сожителем. По возвращению домой она обнаружила, что мальчика нет.
— Благодаря совместной работе правоохранительных органов и бдительности граждан 2 июля местонахождение разыскиваемого было установлено. В настоящее время ребенок передан матери, — говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с ребенком находилась незнакомая женщина. Сейчас она задержана.
Ранее Пятый канал рассказывал, как в Бурятии пропал двухлетний ребенок. Его нашли мертвым.
Пятый канал: последние новости
Наталья Рудова явилась на день рождения Егора Крида с округлым животиком Старший сын Жанны Эппле скрывал звездное родство Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой37
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Исчезающие бикини: мода для храбрых68
Диана: неидельная принцесса29
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение