Пропавший в Иркутской области трехлетний мальчик найден живым

Силовики и волонтеры города Усть-Кут Иркутской области три дня искали пропавшего трехлетнего мальчика. В понедельник утром его удалось найти. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет портал usolie.info, в минувшую субботу, 30 июня, женщина обратилась в полицию и рассказала, что у нее пропал сын.

По ее словам, она ушла на работу, оставив ребенка со своим сожителем. По возвращению домой она обнаружила, что мальчика нет.

— Благодаря совместной работе правоохранительных органов и бдительности граждан 2 июля местонахождение разыскиваемого было установлено. В настоящее время ребенок передан матери, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с ребенком находилась незнакомая женщина. Сейчас она задержана.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Бурятии пропал двухлетний ребенок. Его нашли мертвым.