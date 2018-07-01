Светлану Иванову приняли за ребенка

Российская актриса выглядит настолько естественно и молодо, что в аэропорту ее посчитали несовершеннолетней.

С одной стороны, 32-летнюю звезду возмутил вопрос, если ли с ней кто-то из взрослых. С другой, Светлана посчитала это комплиментом, поскольку интересовавшийся явно посчитал девушку сестрой двух ее собственных детей, находившихся рядом.

Подписчицы Светланы признались, что и сами часто сталкиваются с продавцами и работниками других учреждений, требующих паспорт, чтобы убедиться в их дееспособности. Некоторые заметили, что именно из-за таких хорошо сохранившихся женщин и перенесли пенсионный возраст.