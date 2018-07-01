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3-летняя дочь Татьяны Навки мечтает о брате
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3-летняя дочь Татьяны Навки мечтает о брате 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Надежда Пескова просит маму родить ей братика.
Татьяна Навка неоднократно признавалась, что готова родить еще как минимум одного ребенка, а ее супруг мечтает о сыне. Возможно, в семье фигуристки и пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова пополнение случится довольно скоро, ведь о еще об одном малыше просит трехлетняя дочка пары Надя: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?».
Непосредственность малышки привела подписчиков Татьяны в восторг: «Золотые слова», «Желаю скорейшего исполнения Надюшиных мечт», «Обязательно надо родить братика!», «Мама выросла. Даешь братика!», «А ведь права дочь! Нужен брат — сын сёстрам!», «Устами младенца…».
Напомним, у Татьяны Навки есть также старшая дочь — 18-летняя Александра, отцом которой является фигурист Александр Жулин. У Дмитрия Пескова пятеро детей. Первая супруга Анастасия Буденная родила политику сына Николая. Екатерина Солоцинская, в браке с которой Песков состоял с 1994 по 2012 год, родила от него троих детей: Елизавету, Мика и Дени.
Фото: instagram
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