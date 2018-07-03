Дочери Татьяны Навки пророчат будущее государственного деятеля

Надя Пескова поразила всех уверенной походкой.

Татьяна Навка уже задумалась, кем станет ее дочка. Звездная мама выложила в своем Instagram видео, где Надя ведет себя как уверенная, самодостаточная, деловая девушка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

2 Июл 2018 в 6:40 PDT «Ну очень деловая девушка растёт!☝🏻И походка уже выработанная!☝🏻☝🏻☝🏻Что же будет дальше? 🙈», — поразилась Татьяна Навка. А тем временем подписчики предполагают, что Надя непременно в будущем займет высокий пост и станет важным чиновником.

«Будет или пресс-секретарем или фигуристкой», «Начальница, всем задания дала и ушла!», «Не видите, у человека буквально каждая минута расписана», — прокомментировали поклонники уверенную походку Нади Песковой.

И если Татьяна Навка удивилась, как ее дочка уже умеет себя держать, то подписчики звездной мамы ничуть в этом не сомневались. «Главное — уверенность, Таня, а чего Вы ожидали, когда мама с папой совсем не промах?», «Хорошая девочка!:) Надюша, такая решительная! Целеустремленная!:)», — подытожили пользователи соцсети.

Напомним, что недавно подрастающий руководитель с уверенной походкой Надя Пескова попросила у звездной мамы братика. Об этом поклонникам рассказала сама фигуристка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

30 Июн 2018 в 2:59 PDT Надя: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь еще братика?»

— с юмором написала Татьяна Навка в личном блоге.

Просьбу девочки тут же поддержали пользователи соцсетей. «Братика точно не хватает», «Обязательно надо родить братика!», «Устами младенца…», «Таня, вперед! У вас это так хорошо получается», — комментирует аудитория. Звездная мама пока хранит молчание.

Напомним, Татьяна Навка — уже дважды мама: в браке с экс-возлюбленным Александром Жулиным в 2000 году родилась ее старшая дочь Александра. В 2014 году на свет появилась ее вторая дочь Надежда, отец девочки — муж фигуристки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

_ Фото: Instagram @tatiananavka