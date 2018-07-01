Маленькая дочь Татьяны Навки просит родить ей братика

Фигуристка сообщила о забавном разговоре с крохой.

Младшая дочь спортсменки, светской львицы, супруги пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки , трехлетняя Надежда, уже просит звездную маму родить братика. Об этом поклонникам рассказала сама фигуристка.

Надя: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь еще братика?»

— с юмором написала Татьяна Навка в личном блоге.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

30 Июн 2018 в 2:59 PDT Фото: Instagram

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