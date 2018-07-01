Маленькая дочь Татьяны Навки просит родить ей братика 

Фигуристка сообщила о забавном разговоре с крохой.
Младшая дочь спортсменки, светской львицы, супруги пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки, трехлетняя Надежда, уже просит звездную маму родить братика. Об этом поклонникам рассказала сама фигуристка.
Надя: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь еще братика?»
— с юмором написала Татьяна Навка в личном блоге.
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
30 Июн 2018 в 2:59 PDT Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
«В Контакте» и «Одноклассниках»!