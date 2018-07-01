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В Челябинской области ребенок сломал руку на уличном батуте
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В Челябинской области ребенок сломал руку на уличном батуте 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
В Копейске (Челябинская область) ребенок сломал руку на батуте, установленном на сцене в центре города.
Инцидент произошёл еще 20 мая, однако мать мальчика сообщила об этом только накануне, 30 июня. По словам женщины, ей потребовались свидетели, чтобы доказать факт падения, в результате которого ребенок получил тяжёлый перелом.
«Люди начали вызывать скорую помощь, но сотрудник предложил отвезти нас до больницы самостоятельно, медлить было некогда! В общем, нужны люди, которые были там и видели произошедшее», — написала женщина в сообществе «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».
По всей видимости, на основании свидетельских показаний будет составлен иск с требованием проверить безопасность батута. В Челябинске аналогичные аттракционы были признаны опасными для детей.
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