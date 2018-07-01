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Трёхлетнего джигита из КЧР обсуждают в соцсетях
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Трёхлетнего джигита из КЧР обсуждают в соцсетях 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Трёхлетнего малыша верхом на взрослом коне сняли на видео в КЧР.
Подписчиков соцсетей умилил ребёнок, уверенно сидящий в седле на гарцующем коне. Конь вставал на дыбы по команде, но юный джигит оставался спокойным и невозмутимым. Захныкал малыш только в самом конце аттракциона, когда коня остановили.
Видеоролик набирает популярность в Instagram. Пользователи восхищаются выдержкой ребёнка и вспоминают свой детский опыт взаимоотношений с лошадьми. Женщины заметили в комментариях, что не отпустили бы своего ребёнка кататься верхом в таком юном возрасте, поскольку животное непредсказуемо и может травмировать малыша.
Публикация от بسم الله الرحمن الرحيم (@govra_byare) 28 Июн 2018 в 12:04 PDT
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