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В Сети обсуждают очередной роскошный подарок Тимати своей дочке
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В Сети обсуждают очередной роскошный подарок Тимати своей дочке 

Letidor.ru 30 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мама репера поделилась трогательным моментом с подписчиками.
Хотя колечко с драгоценным камнем в виде сердечка Алиса получила ещё день назад, пользователи соцсетей не прекращают комментировать это событие. «Тим ради таких моментов стоит жить, творить», «На это можно смотреть бесконечно», «Как же приятно наблюдать за такими отношениями отца и дочери, как жаль что не каждый мужчина относится так к своим детям», — отреагировали подписчики.
⁃ Наверное Папа меня очень любит!💍☺️
Публикация от simona280 (@simona280)
30 Июн 2018 в 1:08 PDT  Не осталась без внимания и мама Тимати. Её подписчики благодарили за чудесное воспитание сыновей. «Как же это трогательно, дело даже не в кольце, любовь отца и дочери! У меня не было папы, я ревууууу 😄😭 @simona280 вы воспитали прекрасных детей❤️ благодарю за эмоции!», «Очень приятно наблюдать! Спасибо что вырастили такого прекрасного сына Симона Яковлевна! Низкий вам поклон, и дай Бог здоровья!» — писали пользователи соцсети.
Фото из Instagram @simona280
Конечно не обошлось и без злопыхателей, которые не поняли, зачем дарить ребёнку такой дорогой подарок. Однако из семьи Юнусовых никто не стал обращать внимания на такие комментарии. Тем более пытаться объяснить, зачем Алисе кольцо. К тому же восторженных отзывов куда больше. «Кольцо шикарное! От папы такие подарки очень ценные, особенно маленькой девочке! Прелесть! Народ хватит негатив писать, то от завидуют, то непонятно что. Одно умиление 🙏🙈😇», «Замечательная, милая девчушка. Светленькая, добрая, а главное любимая своими близкими людьми. Тима просто замечательный отец и воспитывает в ней красоту к вещам и то как должен мужчина относиться к девушке. Молодец!Счастья вам!», — поддержали решение Тимати подписчики.
Фото: Instagram @timatiofficial
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