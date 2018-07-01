Хайди Клум: «Дети — это постоянное счастье»

В конце 1990-х годов фотографии Хайди Клум не сходили с обложек модных журналов. Эта женщина во многом определила стандарты модельной индустрии, на ее образ равнялись и равняются миллионы поклонников и поклонниц. Кроме того, многим она известна также как актриса, телеведущая, продюсер и даже сценарист.

Казалось бы, жизнь Хайди Клум изучена вдоль и поперёк. Однако, обращая внимание на публичную сторону биографии знаменитости, насыщенную светскими мероприятиями и модными показами, журналисты зачастую забывают, что существует и другая Хайди Клум — заботливая и любящая многодетная мама.

В индустрии моды уроженка немецкого городка Бергиш-Гладбах Хайди Клум оказалась не случайно. Да что там, самой судьбой ей было предписано стать моделью, ведь она родилась в семье представителя крупной косметической компании Гантера Клума и стилиста Эрны Клум. «Честно говоря, у меня нет ни одной нормальной детской фотографии. Я на них все время в разных образах и костюмах», — вспоминает детские годы топ-модель. Однако карьеру в мире моды Хайди начала довольно поздно по меркам модельной индустрии. В возрасте 18 лет она обошла 25000 участниц на конкурсе красоты в Мюнхене. Призом за победу стали 300 тысяч долларов США и контракт с модельным агентством.

Хайди Клум по праву можно считать одной из самых неординарных, не боящихся экспериментов девушек в мире моды. Её карьера в модельном бизнесе сложилась весьма нетипично. Немка никогда не участвовала в Неделях моды в Париже, Милане, Риме. Всемирную славу и статус супермодели ей принесли съёмки для модных журналов, таких как Vogue и ELLE , с конца 1990-х годов она входит десятку самых известных моделей мира. Необычности биографии Хайди добавляет тот факт, что она участвовала в рекламных кампаниях сладостей и фастфуда, что никак не соотносится с образом топ-модели.

В тот тяжелый момент рядом с немецкой красавицей оказался сильный и надежный мужчина — британский музыкант Сил. Когда родилась девочка Хелен, Сил сразу же принял ее как свою родную дочь, а впоследствии и официально удочерил малышку. Вскоре пара поженилась, и через какое-то время у них родилось еще трое детишек.

Этот брак оказался более крепким, но и он завершился спустя 7 лет: в начале 2012 года Сил и Хайди приняли решение развестись. Женщина сетовала на то, что муж часто уезжал на гастроли, и ей приходилось быть детям «и за маму, и за папу».

Стоит отметить, что Сил и Хайди делают все, чтобы дети испытывали минимальный дискомфорт от расставания родителей. Экс-супруги по сей день сохраняют тёплые отношения, периодически проводят время вместе с чадами.

В многочисленных интервью Хайди часто заявляет, что она абсолютно счастливый человек. На вопрос, в чём же причина этого постоянного счастья, модель неизменно отвечает: «У меня четверо детей, благодаря им моя фигура и мое самочувствие на высшем уровне. Дети — это постоянное счастье». Без сомнения, Хайди гордится статусом многодетной мамы. В присутствии любимых чад она очень часто появляется на светских мероприятиях, благотворительных акциях. Заметно, что стильная мама скрупулёзно работает над образом каждого ребёнка, пытается привить им вкус в одежде.

В настоящее время Хайди Клум уже меньше внимания уделяет карьере, чтобы посвятить себя главным сокровищам — своим детям. Однако она по-прежнему востребована в многочисленных проектах в мире моды и на телевидении, представляя собой великолепный пример современной активной женщины. Но именно любимые чада для бывшей звезды подиума являются той движущей силой, которая вдохновляет её на новые свершения. И подрастающим детям, безусловно, можно гордиться своей звёздной мамой.