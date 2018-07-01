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В Копейске ребенок сломал руку прыгая на батуте
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В Копейске ребенок сломал руку прыгая на батуте 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница Копейска обратилась к горожанам за помощью, она просит откликнуться свидетелей происшествия. По словам женщины, ее ребенок получил сложный перелом в результате падения.
«Копейчане, не будьте равнодушными! Отзовитесь! 20.05.2018г в центре Копейска на сцене на батуте упал мой ребёнок! И сломал руку (сложный перелом) это было воскресенье, самое первое и жаркое, в районе 13:30ч! Люди начали вызывать скорую помощь, но сотрудник предложил отвезти нас до больницы самостоятельно, медлить не было времени! В общем мне нужны люди, которые были там и видели происшедшее! Отзовитесь пожалуйста», — написала копейчанка в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
Жители города отреагировали бурно. Вместо информации стали обсуждать произошедшее, вплоть до обвинения женщины в том, что она теперь хочет «срубить бабла». Некоторые встали на защиту женщины, утверждая, что речи о полиции в ее сообщении нет, а додумывать и вводить остальных горожан в заблуждение не хорошо. По сообщениям других участников, на данном батуте постоянно дети ломают руки.
Автор фото Елена Плехова. Из группы «Подслушано Копейск».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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