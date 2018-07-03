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Участковые в Хабаровске нашли мальчика, который ушел из дома после ссоры с матерью
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Участковые в Хабаровске нашли мальчика, который ушел из дома после ссоры с матерью 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В полицию Хабаровска с заявление об исчезновении девятилетнего ребенка обратилась 28‐летняя женщина. По ее словам, она поссорилась со своим сыном из-за того, что запретила ему кататься на велосипеде вечером. Мальчик ушел гулять, а когда стемнело, не вернулся домой. Об этом сообщил сайт УМВД России по Хабаровскому краю.
Обеспокоенная женщина обратилась за помощью в полицию.
«Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный оповестил о происшествии все наружные наряды, передал информацию участковым уполномоченным полиции, инспекторам ПДН и оперативникам. В поисковых мероприятиях были задействованы около 20 сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мальчика нашли через несколько часов дома у его сверстника. Он пояснил полицейским, что не пошел домой из-за обиды на родителей.
Правоохранители провели с беглецом профилактическую беседу и передали его матери и отцу. За время отсутствия ребенок не пострадал.
Полицейские нашли в заброшенном автобусе пропавшего мальчика в Приморском крае. В полицию города Партизанска с заявлением об исчезновении сына обратились родители ребенка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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