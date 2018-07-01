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«Утиный бум»: В Красноярске прошла яркая благотворительная акция
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«Утиный бум»: В Красноярске прошла яркая благотворительная акция 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске состоялась яркая благотворительная акция. Ее суть заключается в том, что нужно приобрести резиновую уточку и запустить ее в реку Качу. Все вырученные деньги от продаж игрушек пойдут на детей с сахарным диабетом. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Акция проводится в третий раз. С 12:00 часов около Дворца пионеров можно было приобрести уточку, стоимость которой 400 рублей и поучаствовать в импровизированных гонках. Специально для этого на реке создали течение, а каждой игрушке дали номер.
Вырученные деньги пойдут на покупку инсулиновых помп для детей, которые страдают сахарным диабетом. Этот мини-аппарат (помпа) самостоятельно подает необходимое количество инсулина в организм больного и поддерживает должный уровень сахара в крови. Детям это приспособление помогает вести активный образ жизни и не вспоминать о болезни.
Красноярские родители сняли необычный поздравительный клип для выпускников. Ролик снят в жанре хоррор. Место действия — лес. А среди героев числятся лешие и водяные.
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