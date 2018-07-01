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Оуэн Уилсон пройдет тест ДНК
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Оуэн Уилсон пройдет тест ДНК 

Russianshowbiz.info 30 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актеру придется пройти тест на отцовство, после того как девушка рассказала о своей беременности от него.
49-летний Оуэн уже воспитывает 7-летнего сына Форда от бывшей подруги Джейд Дуэлл и 4-летнего Финна от тренера Кэролайн Линдквист. Если отцовство Уилсона подтвердится и в третий раз, это будет означать, что звезда Голливуда завел детей от 3-х разных женщин всего за 7 лет.
Сам актер положительно настроен на прохождение тест ДНК, чтобы узнать правду. Близкие друзья Уилсона отзываются о нем, как об очень заботливом и любящем отце, который проводит много времени со своими сыновьями и сохраняет хорошие дружеские отношения с их матерями. По словам знакомых актера, в случае подтверждения отцовства Оуэн будет готов оказать всю необходимую поддержку ребенку и его маме.
Недавно Уилсон рассказывал о том, как ему живется в роли отца. Он даже заявил в интервью, что представляет, какими подростками будут его дети. Оуэн признался, что младший сын очень похож на старшего и пытается во всем подражать своему 7-летнему брату.
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