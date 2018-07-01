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В Вятских Полянах женщина спасла утопающего ребенка
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В Вятских Полянах женщина спасла утопающего ребенка 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Несчастный случай чуть не произошел на днях на городском пляже. Несовершеннолетний мальчик вместе с друзьями пришел поплавать, однако во время купания стал тонуть, сообщили в МО МВД России «Вятскополянский».
Свидетелем происшествия стала отдыхающая рядом женщина. Благодаря ее быстрой реакции и четким действиям (она бросилась в воду, вынесла ребенка на берег и оказала ему первую медицинскую помощь) мальчика удалось спасти. Ребенок был передан прибывшим на место происшествия спасателям.
Напомним, с 25 июня во время купания без сопровождения взрослых в Кировской области уже утонули 2 ребенка.
Фото — pia.az
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