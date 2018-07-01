9 звездных детей, которые точно перещеголяют Роналду и Месси

О чем мечтает начинающий футболист? Конечно, об идеальном газоне, о наполненных трибунах и о Месси в качестве одноклубника. Дети звезд в этом смысле не исключение.

29 ноября 2016 года, в день рождения футбольного клуба «Барселона» мы писали о самых преданных маленьких футбольных болельщиках. Дети игроков «Барсы», «Реала» , «Ливерпуля», «Баварии» частенько наблюдают за игрой своих пап, уже вовсю чеканят мяч, а некоторые уже носят звание самых перспективных спортсменов будущего.

Сегодня мы решили рассказать не о наследниках спортсменов, а о детях звезд. Несмотря на то что их папы довольно далеки от футбола, спортивной прыти и амбиций у них не меньше, чем у Криштиану Роналду-младшего!

Instagram@rudkovskayaofficial

Говорят, что чемпионы рождаются только у целеустремленных и амбициозных родителей. Эту гипотезу на практике подтверждают дети известного продюсера Яны Рудковской.

Судите сами, младший сын Гном Гномыч (так ласково называют 4-летнего Сашу Плющенко его близкие) вместе с отцом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко , катается на льду, старший сын Андрей профессионально играет в гольф, а средний сын Николай уже давно занимается футболом и играет за «Торпедо»!

В своем интервью Hello! Яна рассказала, что ее супруг привил детям любовь к спорту: пока фигурист оттачивал мастерство на льду, мальчики ходили в спортзал и старались не отставать от известного отчима:

После первого сбора мой средний сын похудел на 10 килограммов, после чего его взяли в футбольную команду.

Однако интересы молодого человека не ограничиваются спортом. Он шагает семимильными шагами к серьезной карьере в шоу-бизнесе. Коля уже выпустил несколько песен и клипов, в одном из которых, кстати, есть кадр, где начинающий певец чеканит мяч.

Вы спросите, как 15-летний парень все успевает? Ответ прост: график и дисциплина.

Instagram@n_baturin

В интервью МУЗ-ТВ друг Николая и его коллега Влад Рамм рассказал, что звездная мама Яна Рудковская достаточно строга с сыном: он не задерживается допоздна в студии, потому что каждое утро просыпается в 7 утра, а его график расписан буквально по минутам.

Неудивительно, что дети такой собранной и дисциплинированной мамы имеют все шансы стать звездами.

Instagram@olgaorlova1311

Артему Карманову всего 16 лет, но его серьезности и жизненному настрою можно только позавидовать. Актриса, телеведущая Ольга Орлова в своих интервью нередко отмечает способности любимого сына к наукам, но помимо двух школ (английской и обычной) Артем еще успевает заниматься футболом!

Мальчик играет с семи лет, но не так давно одиннадцатиклассник принял для себя серьезное решение — все свои силы устремил на поступление в вуз.

На вопрос журналиста «СтарХита» о мечте появиться в составе сборной России по футболу Артем ответил:

Меня больше влечет экономика — хочу стать бизнесменом и зарабатывать много денег, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Однако смеем предположить, что футбол все-таки остается любимым хобби молодого человека. Ведь ЗОЖ и успех всегда шагают рука об руку вместе.

Instagram@madonna

Мадонна — удивительная женщина, которая, кажется, способна на все: и феерические шоу создавать, и постоянно записывать новые песни, и заниматься своими детьми. Помимо двух родных (Лурдес и Рокко) известная певица воспитывает четверых приемных детей. И в каждом она старается раскрыть индивидуальные таланты.

Например, 12-летний Дэвид не мыслит себя без футбола! Причем настолько, что даже во время каникул все дни напролет тренировался с профессиональной командой и даже играл на матчах в молодежном составе.

Instagram@madonna

Такое усердие не прошло даром — парень поступил в академию футбольного клуба «Бенфика». А чтобы Дэвиду не пришлось расставаться с семьей, Мадонна с младшими дочками переехала в Лиссабон!

Кстати, сестры-близняшки поддерживают спортивное увлечение брата — в «Инстаграме» певицы есть фото, где девочки в футбольной форме и ярких кедах радостно позируют с футбольным мячом.

Instagram@madonna

Конечно, с такой творческой мамой таланты мальчика не ограничиваются спортом. Дэвид прекрасно играет на фортепьяно, регулярно занимается вокалом и поет в дуэте с Мадонной — их общие видео набирают тысячи просмотров и радуют подписчиков.

Но что-то подсказывает «Летидору», что в спорте Дэвид добьется не меньших успехов!

Instagram@eminofficial

Эмин Алагаров — талантливый певец, продюсер, вице-президент группы компаний Crocus Group и многодетный отец. Его можно охарактеризовать как человека, который всегда находится в тренде — как в профессиональном, так и в отцовском смысле.

Несмотря на развод, с бывшей женой Лейлой Алиевой Эмин поддерживает теплые и дружеские отношения (Лейла недавно удочерила девочку, которую Эмин принял как родную). Родители едины во мнении, что мальчики должны с детства получать разностороннее образование.

Наша цель — вместе воспитывать детей и делать все ради них,

цитирует бывших супругов Hello!

Разумеется, на спортивное развитие мальчиков ставка делается серьезная. Али и Микаил (1 декабря мальчикам исполнится 9 лет) растут очень активными, энергичными, поэтому футбол стал для них отличным вариантом для направления энергии в нужное русло.

В «Инстаграме» звездного папы часто можно увидеть Али и Микаила на поле. Как знать, может быть, совсем скоро спорт из «выпуска пара» превратится в хобби по жизни?

www.Legion-Media.ru По всей видимости, семейство действующего президента США солидарно с Конфуцием, который говорил: «Найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни».

Каждый из наследников Дональда Трампа (а их у него пятеро) занимается любимым делом: старший сын Дональд занимает кресло исполнительного вице-президента The Trump Organization, дочь Иванка помимо воспитания детей занимается творчеством (пишет книги, создает украшения, одежду и обувь) и политикой, сын Эрик Трамп основал собственный благотворительный фонд и работает в The Trump Organization, дочь Тиффани поет и играет в кино, а младший сын — 11-летний Бэррон — учится в школе (и притом весьма успешно) и занимается спортом.

www.Legion-Media.ru И не просто занимается для здоровья, а делает серьезные успехи в футболе! Мальчик — звезда детской команды (U12) клуба MLS «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона. Бэррон играет на позиции полузащитника и носит футболку с номером 81.

Мирон (сын певицы Жасмин)

Instagram@jasminshorofficial

Да-да, мы не ошиблись. «Летидор» включил младшего сына певицы в свой рейтинг, несмотря на то, что недавно ему исполнилось всего 1,5 года. Конечно, вы скажете, что все маленькие мальчики и девочки любят отбивать катящийся к ним мяч. Но, согласитесь, не всех собственная мама называет Криштиано Мироньо.

У меня для каждого ребенка находится и время, и внимание, и нужные слова,

говорила певица Жасмин в интервью «Летидору».

Летом в своем «Инстаграме» многодетная мама выложила снимок, где ее малыш уже примеряет на себя роль вратаря. «Вот так становятся настоящими футболистами!», «По-моему, отличный вратарь», — комментировали кадр поклонники звезды.

Instagram@jasminshorofficial

«Летидор» согласен с Жасмин, что хорошие привычки закладываются с детства. И намекает, что через лет –дцать нашей стране понадобится Акинфеев с Касильясом в одном «флаконе».

Instagram@sezhukov

Сильно постройневший Сергей Жуков в своем «Инстаграме» регулярно призывает поклонников заниматься спортом, ведь, по его мнению, нет ничего лучше, чем здоровые родители для своей семьи.

Неудивительно, что при таком девизе и дети звездной семьи не сидят сутки напролет за гаджетами. 9-летняя Ника занимается гимнастикой и делает свои первые серьезные успехи, а 7-летний Энджел не на шутку увлекся футболом. Еще бы, сам папа мальчика — матерый болельщик, дедушка долгое время работал арбитром, а крестный — не кто иной, как сам вратарь сборной России Игорь Акинфеев!

Мне хотелось бы через несколько лет сидеть с крестным Энджи на стадионе и болеть за него,

заявил Сергей Жуков в интервью «Телепрограмме».

Instagram@sezhukov

Конечно, желание хорошее, но лидер группы «Руки вверх!» реально смотрит на ситуацию, а не гонится за призрачными амбициями.

Тренер хвалит Энджи: «Добрый, замечательный мальчик, солнышко, все его любят…» Но он не говорит, что хороший футболист. Хотя, может быть, результат проявится позже. Но я не могу отдать его заниматься футболом профессионально, потому что тогда ему придется уйти из школы,

рассуждает Жуков в том же интервью.

Правда, все-таки отец семейства решил еще прочнее связать себя с футболом. Не так давно он взял под свое управление женскую футбольную команду, которая называется «Руки вверх!». Что ж, так держать!

Instagram@mkozhevnikova

Отец многодетной мамы — хоккеист, двукратный чемпион Олимпийских игр. Неудивительно, что вдохновленная его успехами Мария с детства мечтала стать профессиональной спортсменкой. И она ею стала — получила звание «мастер спорта по художественной гимнастике».

Навыки Марии Кожевниковой не пропали даром: целеустремленность, полученная за время соревнований, и закалка наверняка помогают маме троих детей, а ее любовь к спорту унаследовали и мальчики.

Не так давно старший сын Иван уговорил маму отдать его на футбол.

Звездная мама долго искала секцию, принимающую детей с трех лет. В итоге сейчас мальчик в восторге от занятий и сосредоточенно старается.

Instagram@mkozhevnikova

Правда, судя по всему, Ваня еще до конца не определился, какому спорту отдать предпочтение: на фотографиях в «Инстаграме» он частенько бывает запечатлен с футбольным мячом и с клюшкой. Благодаря чему фанаты семьи вывели новый вид спорта — «футболохоккей»!

С такими увлечениями лет через 15 мы наверняка увидим Ваню на Олимпиаде!

Фото: Instagram@eminofficial

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