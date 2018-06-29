«Как похожи»: Ольга Бузова показала детское фото с сестрой

32-летняя Ольга Бузова очень ценит отношения с родными людьми, одной из которых является ее младшая сестра Анна . Несмотря на то что в детстве между барышнями было много конфликтов, в сознательном возрасте они стали очень близки, что постоянно подчеркивают. Звезда «Дома-2» опубликовала архивный снимок с сестрой в честь ее дня рождения.

На днях Анна Бузова отметила юбилей — ей исполнилось 30 лет. Среди тех, кто направил ей свои поздравления, была и ее родная сестра Ольга, которая на два года старше. В честь праздника теледива и певица показала их детскую фотографию. Совместные снимки нередко появляются на странице знаменитости, она часто приглашает родственницу на разные светские мероприятия и рекламирует с ней одежду собственного бренда. Бузова-старшая опубликовала свежее и старое фото с Анной и трогательно написала о своих чувствах к сестре: «Мы с тобой одной крови — ты и я, какая бы ты не была у меня уже взрослая, мудрая и самостоятельная девочка, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой… Моя кровиночка! Моя родная девочка! Благодарю родителей за то, что у меня есть младшая сестренка. Я тебя очень сильно люблю, горжусь и никогда не дам в обиду. Будь счастлива! Всегда! С днем рождения!»

Многомиллионную армию подписчиков селебрити растрогала ее откровенность, к которой они, впрочем, уже привыкли, ведь Ольга постоянно предоставляет подробности своей личной жизни и публикует посты об отношениях с окружающими ее людьми. Позитивно настроенные пользователи сети присоединились к поздравлениям, отметив сходство двух красавиц: «Вообще не изменилась Оля, Аню сложно узнать». «С днем рождения! Здоровья и любви!»

«Девочки, берегите друг друга, вам очень повезло в жизни иметь опору!» «Какие красивые! С 30-летием! Пусть в жизни будут только позитивные события и много радости!» «Как похожи! Оля любит публичность, правда, Аня более сдержанно относится к популярности».

Об Анне Бузовой известно немного, женщина занимается бизнесом и предпочитает более спокойный образ жизни, чем ее знаменитая сестра. Она живет в гражданском браке, детей пока нет, но в конце прошлого года появились слухи о ее намерении сыграть свадьбу.