Шестиклассник из Нижнего Тагила спас жизнь восьмилетней девочке

В Нижнем Тагиле ученик шестого класса школы №49 Влад Немаков спас жизнь восьмилетней девочке, которая начала тонуть в реке Ямбарка.

Влад вместе с семьей своего друга пошли купаться на реку Ямбарка, которая находится в селе Южаково. Вместе с ними на водоем пошла живущая по соседству девочка. По словам родителей друга Влада, девочка находилась без присмотра взрослых, поэтому они попросили ее не заходить в воду, однако ребенка это не остановило. Девочка нырнула в воду с головой и не смогла выплыть. В этот момент Влад вместе с другом сидели на лавочке у реки. Заметив, что Даша тонет, мальчик ринулся спасать её. В итоге ему удалось вытащить девочку на берег.

Использовано фото с сайта: syl.ru.