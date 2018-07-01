В доме только девочки

Семья Рагимовых из Бирюлева Западного воспитывает четверых детей. Корреспондент «Вечерки» познакомилась с членами этой дружной семьи.

День Рагимовых начинается рано: Екатерина встает в шесть и готовит завтрак. Дети, услышав шкворчание блинов и учуяв запах, вскакивают и наперегонки несутся на кухню: ведь это одна из редких возможностей пообщаться с папой. Глава семьи Азер — предприниматель — уходит из дома рано, а возвращается затемно, когда младшие уже спят.

Мальчик не получился

Екатерина и Азер Рагимовы — родители четырех дочек. Папа, конечно, мечтал о сыне, но первым ребенком в семье стала девочка. Ровно через год на свет появилась вторая.

— У них даже дни рождения в один день — 8 марта, — рассказывает Екатерина. — Знакомые уверены, что я так специально подгадала. Это не так — просто совпадение.

Когда дочки подросли, Рагимовы решились на третьего ребенка. И опять девочка.

Не менее любимая, чем ее сестренки. А спустя полтора года в семье вновь случилось прибавление. Снова дочурка.

— На пятого решитесь? — спрашиваю Екатерину.

— Думаю, уже нет. Мы с мужем успокоились: девочки так девочки, значит, так Богу угодно, — говорит Екатерина.

Поют, танцуют, шьют

Младшие из сестер Рагимовых, трехлетняя Айша и четырехлетняя Айсель, ходят в садик.

— Айша, конечно, избалованная, все с ней нянчатся: она недоношенной родилась, весила всего килограмм, — рассказывает Екатерина. — К счастью, на здоровье это не сказалось…

Ася, как ласково называет дочку мама, уже учит буквы и любит вместе с мамой читать книжки.

По словам Екатерины, младшая дочка еще и артистка: и дома, и на улице распевает песни, танцует, обожает вместе с сестрами устраивать семейные концерты.

Старшие девочки — 9-летняя Сабина и 10-летняя Сюзанна — школьницы. Сабина окончила второй класс. По словам мамы, у этой девочки свой, особый взгляд на мир.

— Она левша, и это многое объясняет, — говорит Екатерина, — в том числе и ее ярко выраженную склонность к творчеству.

Старшая дочка Рагимовых — Сюзанна — главная помощница в доме. Умница, отличница — так отзывается о дочери Екатерина.

— Читать рано начала, в пять лет делала это уже самостоятельно, — хвалит дочку мама.

Среди увлечений Сюзанны — рукоделие, девочка очень хорошо вяжет и шьет.

Он был настойчив

Муж Екатерины приехал в Москву из Азербайджана много лет назад.

— Я поначалу не принимала его ухаживаний: не очень верила, что удастся построить серьезные отношения с «горячим кавказским парнем», — вспоминает Екатерина.

Но чувства, вспыхнувшие между ними, и настойчивость кавалера взяли верх.

— Я о детях даже и не задумывалась тогда, это Азер очень хотел наследника, — говорит многодетная мама. — А сегодня я счастлива, что жизнь сложилась именно так, что у меня большая семья, — говорит она.

Специально азербайджанский язык дети не изучают, делают упор на русский и английский.

— Но когда звонит бабушка из Азербайджана, которая совсем не говорит по-русски, девочки с ней нормально общаются, — поясняет их отец.

Кстати, именно свекровь научила Екатерину готовить несколько национальных азербайджанских блюд.

— Муж больше всего любит бозбаш — по-нашему, это мясо, тушенное с картошкой, — объясняет Екатерина.

Такое не повторяется

Свободные денечки, когда папа не на работе, Рагимовы часто проводят в парке «Царицыно».

В бешеном ритме жизни мегаполиса семья пытается обязательно находить возможность побыть вместе, обсудить «детские» новости, которые не менее важны, чем проблемы взрослых. Рагимовы давно поняли: время, проведенное с семьей, — бесценно, ведь каждый этап взросления их девчонок неповторим, и «поймать» его можно только здесь и сейчас.