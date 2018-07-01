Критика от родителей влияет на эмоциональную сферу детей

Фото: CC0 Public DomainКритика от родителей влияет на эмоциональную сферу детейЭто исследование опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.

Согласно исследованиям Университета Бингемтона (Binghamton University), Нью-Йорк, дети критически настроенных родителей проявляют меньше внимания к эмоциональным выражениям на лице.

Актуальность проблемы

«Эти данные свидетельствуют о том, что дети могут не обращать внимания на лица, выражающие эмоции любого типа», — говорит автор исследования Кира Джеймс (Kiera James), сотрудник кафедры психологии Университета Бингемтона. «Такое поведение может повлиять на их отношения с другими людьми и может быть одной из причин того, что дети под влиянием сильной критики могут быть подвержены риску возникновения таких состояний, как депрессия и беспокойство».

Материалы и методы обследования

Исследователи хотели изучить, как воздействие родительской критики влияет на то, как дети обращают внимание на выражение эмоций. Один из способов— взглянуть на это через нейронный маркер, называемый «Поздний положительный потенциал» (LPP), который дает представление о том, насколько кто-либо обращает внимание на эмоциональную информацию, такую ​​как счастливое или грустное лицо.

У Джеймса и других исследователей были родители детей от 7 до 11-летних, которые говорили о своем ребенке в течение пяти минут. Эти заявления были позже зафиксированы для оценки уровня критики. Они также измеряли мозговую активность детей, поскольку они рассматривали серию изображений лиц с различными эмоциями.

Результаты научной работы

Исследователи обнаружили, что дети критически настроенных родителей проявляют меньше внимания ко всем эмоциональным выражениям лица, чем дети родителей, проявляющие низкий уровень критики.

«Мы знаем из предыдущих исследований, что люди не любят испытывать неудобства, тревогу и грусть, потому что такие чувства являются отвратительными».

«Учитывая это исследование и наши выводы о том, что дети с критически настроенными родителем уделяют меньше внимания всем эмоциональным выражениям лица, чем дети без критически настроенных родителей, одно из возможных объяснений заключается в том, что эти дети с родителями, критикующими их, не смотрят на лица, выражающие негативные эмоции, что может помочь им избежать подверженности критическим выражениям и, в свою очередь, отвратительным чувствам, которые они могут ассоциировать с родительской критикой».

Выводы

Исследователи надеются продолжить эти результаты с помощью другого исследования, изучающего, что происходит в мозге детей в реальном времени, когда они получают положительные и отрицательные комментарии от своих родителей.

Авторы другого исследования утверждают, что младенцы хорошо запоминают положительные эмоции.